Muhu Leib: ametnikud arestisid konto viieks nädalaks, aga jäime ellu

Lõppenud aastal keerulisse majanduslikku olukorda sattunud Muhu Leiva asutaja Martin Sepping ütles Gaselli Kongressil, et saneerimisele tuleks mõtlema hakata varakult, kuid see ei peaks olema ainus ja viimane käik, mis ettevõttel on.

Muhu Leiva omanik Martin Sepping Foto: Raul Mee

Sepping meenutas Muhu Leiva tekkelugu 2012. aastal. “Elasime Muhus ja elame seal praegugi. Kuidagi pidi leib lauale tulema ja otsustasimegi leiva, mida küpsetasime, eskaleerida äriprojektina,” rääkis ettevõtte peremees. Ei läinud kaua, kui saadi aru, et krõbeda kooriku ja mõnusa mekiga leivast saab tõenäoliselt hitt.