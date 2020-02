Automaailma tippsündmus Genfis jääb ära

Täna hommikul keelas Šveitsi valitsus suuremad rahvakogunemised, mistõttu jääb suure tõenäosusega ära ka järgmisel nädalal algama pidanud maailma üks olulisemaid autonäitusi Genfis.

Genfi autonäitus. Foto: Andras Kralla

Põhja-Itaalias laialdaselt leviv koroonaviirus on sundinud ka naaberriigi Šveitsi valitsust võtma ette samme selle leviku peatamisel, vahendab logistikauudised.ee Autocari. Genfi autonäituse korraldajad teatasid, et üritavad näitust kui maailma autonduse olulisimat sündmust viimase hetkeni plaanipäraselt läbi viia, aga umbes tund pärast Autocari lugu esitasidki korraldajad ametliku kinnituse ärajäämise kohta. "Näitus jääb täielikult ära. See on liiga suur üritus selleks, et seda teadmata ajaks edasi lükata,"teatavad korraldajad.