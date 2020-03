Skandaalse ärimehe kivitööstus on saneerimisel

Diapol tootmishoone Sauel Foto: Liis Treimann

Kivist tasapindade tootja OÜ Diapol Granite läikiva pealispinna alt vaatavad vastu võlad.

1993. aastast tegutsenud Diapol Granite paistab esmasel vaatlusel olevat igati edukas firma. Ettevõtte tegelik kasusaaja ja tegevjuht on omaaegsest maksuvabade firmade müügiga tegelenud Diveci skandaalist avalikkusele tuntud Erik Vallaste. Kodulehel teatab Diapol uhkelt, et pakub erakordselt head hinna ja kvaliteedi suhet, kiiret tarnet, lihtsat tellimissüsteemi ja personaalset teenindust igal sammul. "Kvaliteet on meile tähtis!" kõlab lubadus.