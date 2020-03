Palgasurve kiusab Rimit ja Maximat

Rimi on üks kauplustekett mitme seas, kes üritab vähenevaid töökäsi lahendada automatiseerimisega. Foto: Raul Mee

Palgasurve mõjutab ka kauplustekette, mis muudab töötaja hoidmise raskemaks, nentisid Rimi ja Maxima personalijuhid.

Rimi personalijuht Kaire Tero ütles, et palgasurvet on turul jätkuvalt tunda, ent palkade kiire kasv ei ole halb näitaja, kui sellega suureneb ka loodav lisandväärtus. Praegu Eestis see paraku alati nii ei ole, nentis ta.