Soomlased kardavad laevatööstuse pärast

Saksa laevahiiul Meyeril on Turu laevatehases enamusosalus 2014. aastast. Foto: Reuters/Scanpix

Koroonaviiruse edasine levik ja kruiisireiside sektori võimalik häving võib ohtu seada Soome suurima laevatehase Meyeri, vahendas YLE.

Turus asuval Meyeri laevatehasel on suurte kruiisifirmade tellimusi lähemaks viieks aastaks, kuid Royal Caribbean Cruisesi ja Carnival Cruise Linesi aktsiate hind on viimastel päevadel teinud põhjaliku kukkumise. Soome majandusuuringute instituut (Etla) hoiatab, et kruiisisektori halb käekäik võib anda tugeva põntsu Soome laevaehitusele ning SKP-le.