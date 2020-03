Koroona paneb kaubanduskeskused julma fakti ette

Koroonahirm lööb kaubanduskeskusi valusalt. Fotol T1 kaubanduskeskus Tallinnas. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Kaubanduskeskused ei julge koroonakahjusid veel numbritesse panna, oma rentnikke lohutatakse valitsuse abipaketiga ning ei välistata ka varianti, et osa rentnikest võib pankrottigi minna.

T1 kaubanduskeskuse juht Allan Remmelkoor tõdes, et kaubanduskeskuses on praegu palju tegemist ja päev möödub telefoni otsas rippudes. “Küll me kalkuleerimisteni jõuame, praegu on kiiremaid ülesandeid,” vastas ta küsimusele, kas keskusel on sulgemise potentsiaalne kahju juba kokku löödud.