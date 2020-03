Ossinovski kriisiabist: riik ei peaks andma raha sellele, kes kõige rohkem karjub

Oleg Ossinovski. Foto: Liis Treimann

“Loodan majanduskriisi. Tõsi küll, ma olen seda juba pikka aega lootnud,” ütles Oleg Ossinovski eelmise aasta sügisel Äriplaani konverentsil. Nüüd on see käes ja Ossinovski tunnistab, et kavatseb olukorda ära kasutada.

Tema kui ettevõtja ja investori jaoks avab kriis uusi võimalusi, kuid Ossinovski peab oluliseks ka seda, et riik oma toetusabiga asjale vale nurga alt ei läheneks. "Kogu riik kannatab ning ei saa arvutada: tema kannatas rohkem ja tema kannatas vähem. Te ei arvuta kunagi õigesti," rääkis ta intervjuus.