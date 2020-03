Mitu haiglatöötajat üle Eesti on koroonapositiivsed

PERHi ette on püstitatud telk, kuhu suunatakse koroonaviiruse kahtlusega patsiendid. Foto: Liis Treimann

Mitmes Eesti suuremas ja väiksemas haiglas on personalil testitud koroonaviirus. Koduses isolatsioonis on kümneid, kui mitte sadu haiglatöötajaid. Näiteks PERHis on kodus 60 inimest.

Tartu Ülikooli Kliinikumis on 17. märtsi seisuga juhatuse esimees Priit Eelmäe sõnul üks haigestunud töötaja, kes viibib kodusel ravil. "Koduse isolatsiooni kohta ei saa me öelda inimeste arvu, sest sellest puudub selge ülevaade," ütles Eelmäe Meditsiiniuudistele.