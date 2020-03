Ericsson veel koondamistele ei mõtle

Ericsson Eesti tootmisruum Foto: Raul Mee

Ericsson Eesti juht Andrus Durejko ütles, et tööstusettevõte jälgib olukorda jooksvalt, aga koondamistest rääkimiseks on selgelt vara. Ericsson keskendub praegu sellele, et hoida töös mobiilsidevõrgud, mis on viimastel päevadel suure koormuse all.

Durejko tõdes, et tarneahelad praegu nende jaoks töötavad, kuigi ei saa öelda, et olukord oleks väga hea. "Sisse- ja väljaminevad kaubad (liiguvad - toim) igale poole erinevatesse riikidesse," sõnas ta.