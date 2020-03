Sirje Potisepp: Kodumaine toidutootmine on eluliselt tähtis

Kodumaise toidutootmise tagamine on eluliselt oluline mitte ainult kriisi ajal, vaid ka pärast kriisi lõppemist.

Eesti Toiduliidu juht Sirje Potisepp. Foto: erakogu

Toiduainetööstusettevõtteid on Eestis kokku üle 500, sektor annab tööd enam kui 15 000 inimesele. Toiduliit esindab ligi 100 toidutootjat, kellest valdav osa on täna kinnitanud, et neil on olemas lähimaks kuuks, kaheks piisav toiduvaru. Seda juhuks, kui ei peaks tekkima raskusi tooraine kättesaadavusega. Ühtlasi on mul usku, et meie toidutööstuste prioriteet on ennekõike koduturu vajaduste rahuldamine. Seega toidu puudust karta ei ole.