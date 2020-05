Tallinna linnavolikogu esimees: sotsid on alustanud laimukampaaniat

Tallinna linnavolikogu ja Keskerakonna Nõmme piirkonna esimees Tiit Teriku hinnangul on sotsid ilmselgelt alustanud valimiskampaaniat hirmutades nõmmekaid Harku raba magistraaliga. Foto: Liis Treimann

Tallinna linnavolikogu ja Keskerakonna Nõmme piirkonna esimees Tiit Terik ütles, et sotside levitatavad jutud, et linn on salaja plaani võtnud tee rajamise läbi Harku raba, ei vasta tõele.

Sotsiaaldemokraadid teatasid, et toetavad Nõmme Tee Seltsi algatust Harku rabametsa kaitse alla võtmiseks ning on vastu autotee viimisele läbi rabametsa. Uue magistraali Plaan lasti põhja juba ajal mil Nõmme linnaosavanem oli Rainer Vakra, kuid siiani pole seda eemaldatud Tallinna tänavavõrgu ja kergliiklusteede teema planeeringust.