Keskerakonna helde annetaja: üks firma maksuvõlaga, teine tankisti käes

Foto: Eiko Kink

Kui 2019. aastal sai Keskerakond annetustena kokku 843 361 eurot, siis selle aasta kolme esimese kuuga on annetatud 108 705 eurot ning sellest ligi pool ehk 50 000 tuli 22. jaanuaril kahe ülekandega Jana-Helen Juhastelt. Sellega jagab ta peaministripartei 2019. kuni 2020. aasta suurannetajate edetabelis 3.-4. kohta.

Eelmise aasta algusest alates on suurärimees Urmas Sõõrumaa annetanud peaministriparteile 210 000 eurot, Margus Linnamäe äripartner Ivar Vendelini panus oli 100 000 eurot ning kolmandat-neljandat kohta jagavadki 50 000 euro suuruste rahasüstidega suurärimees Hillar Teder ja Jana-Helen Juhaste. See on üllatav, sest tavaliselt on erakondade suurannetajateks miljonäridest Äripäeva Rikaste TOPi püsiliikmed.