Finantsinspektsioon määras karistuse Coopi aktsiatega manipuleerimise eest

Coop Panga pangakontor Tallinnas. Foto: Liis Treimann

Finantsinspektsioon määras väärteo korras Meelis Tikerpuule 500 euro suuruse rahatrahvi, sest ta manipuleeris Coop Pank ASi aktsiatega 15. jaanuarist 7. veebruarini.

Tikerpuu on olnud Coopi aktsionär juba enne panga börsile minekut. Eelmise aasta novembris enne Coop Panga börsileminekut küsis Tikerpuu aktsionäride koosolekul, et kui toimub suur ülemärkimine, kas siis on ka olemasolevatel aktsionäridel eesõigus välistatud. Finantsnõustaja kinnitab vastuses, et ka siis kehtib välistus.