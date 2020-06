Jüri Mõis: Kristjan Rahu tulek annab Thermoryle praktilist läbilöögivõimet

Ettevõtja Jüri Mõis ütleb, et on Thermorys rahulolev väikeaktsionär. Foto: LIIS TREIMANN

Puidutööstuse Thermory väikeaktsionär Jüri Mõis näeb, et Kristjan Rahu suuromanikuks tulek annab ettevõttele hea võimaluse veelgi enam läbi lüüa.

Jüri Mõis on väikeste koguste kaupa aja jooksul Thermorys osalust juurde ostnud ning on enda sõnul rahulolev väikeaktsionär, kes ettevõttest väljuma ei hakka. Mõisa arvates on Thermory suure perspektiiviga ettevõte.