Värske prognoos: Eesti majandus langeb 10%, taastumine võtab kaks aastat

Eesti Panga president Madis Müller. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Eesti majandus langeb sel aastal 10%, selgub värskest Eesti Panga majandusprognoosist.

Järgmiseks aastaks prognoosib keskpank Eestile 8,5% ja ülejärgmiseks aastaks 2,3% suurust majanduskasvu. 10protsendise languse eelduseks on see, et viiruse levik taltub ja ei kehtestata taas piiranguid. Samas märgitakse, et sõltuvalt ülejäänud euroala prognoosist võib 2020. aasta majanduslangus olla vahemikus 7%–14%.