Uue aja Airbnb kaasas 4 miljonit

Bob W kaasasutajad Soomest peavad Tallinna idufirmade maastikul eesrindlikuks ning heaks kohaks, millega enda start-up'i siduda. Foto: Bob W

Soomes ja Eestis külaliskortereid välja rentiv idufirma Bob W kaasas 4 miljonit eurot, Eestist panustasid neisse fondid United Angels ja Superangel ning kinnisvaraarendaja Kaamos.

Koostöös Kaamosega kortereid lühiajaliseks peatumiseks välja rentiv Bob W on justkui Airbnb loomulik jätk, kus korterite taga on professionaalne tegija ning neil on ühtne tase, võrdles start-up’i kaasasutaja ja juht Niko Karstikko.