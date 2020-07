MESimagus laen: maaelu koroonaraha hakkab lõppema

"Need ei ole suured. Räägime ainult võib-olla kolmest-neljast ettevõttest," ütles maaeluminister Arvo Aller muutuste kohta, mis langetasid maksimaalse laenupiiri viielt ühele miljonile. Foto: Liis Treimann

Erinevalt KredExist käivad Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) juures ettevõtted laenu küsimas sellise hooga, et minister otsustas väljastatavaid summasid piirata.

“Töötame ülekoormusega, kõik kirjutavad, ettevõtjad küsivad, mis saab, taotlusi on nii palju,” räägib Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) juht Raul Rosenberg. Kui KredExi juht Lehar Kütt tõdes hiljutises intervjuus, et neil on võimalik veel 500 miljoni euro jagu laene jagada, siis MESil on taotlused jõudmas maksimaalse piiri lähedale.