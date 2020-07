Tööjõukriis lahendati ainult koalitsiooni silmis

Opositsiooni eelnõu, mis lubaks juba siin oleval välistööjõul riigis kauem olla, lükati riigikogus täna tagasi. Foto: Liis Treimann

Valitsus otsustas täna, et laseb 31. juulist Eestisse vajaliku hooajalise välistööjõu. Lisaks lubatakse riiki välistudengid, kuid nende töötamise ja elamise tingimused tulevikus karmistuvad.

Veel sel nädalavahetusel ütles EKRE kongressil erakonna esimehe kohalt taanduv Mart Helme, et kui teha uksed võõrtööjõule lahti, on 20 aasta pärast Eestist saanud Ida-Virumaa. EKRE on olnud võõrtööjõu vastu pikka aega ning ka valitsuspartnerid Keskerakond ja Isamaa ei võidelnud sel teemal tugevalt EKRE vastu.