Tormiline kinnisvaraarendus tekitab Tallinna lähivallas probleeme

Rae abivallavanema Priit Põldmäe kabineti seinal olev maakasutusplaan. Foto: Andras Kralla

Eesti üks kiiremini kasvav omavalitsus Rae vald on tormilise kinnisvaraarendusega kaasnenud probleemide tõttu seadnud arendajatele suured kohustused, mis on tekitanud kahtlusi vallavõimu erapoolikuses ning teatud arendajate eelistamises.

Kaugpüügifirmat Reyktal AS juhtiv Mati Sarevet on Rae valla nõudmistega lähedalt kokku puutunud oma tütre eramu detailplaneeringu kaudu. Nõuete üle on praegu pooleli kohtuvaidlus.

End teemaga kurssi viinud Sarevet on samal ajal kogunud rea näiteid, kus Rae vallas detailplaneeringud lihtsalt seisavad aastaid. Küll on põhjuseks, et detailplaneeringu eest nõutakse vallale tasuta maad või surutakse peale tingimusi, mis tunduvad arendajale ebaõiglaselt koormavad.