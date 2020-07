Eesti õpilasfirma sai Euroopa võistlusel kõrge tunnustuse

Õpilasfirmade konkurss Foto: Raul Mee

Disainvalgusteid tootev Eesti õpilasfirma EHA sai virtuaalselt toimunud Euroopa parima õpilasfirma võistlusel kõrge tunnustuse. Aasta parimaks õpilasfirmaks tunnistati aga seekord õpilasfirma Taanist, mis toodab heliservereid õppetöö hõlbustamiseks.

Portugalis toimuma pidanud võistlusel, mis toimus seekord täies ulatuses veebi vahendusel, osalesid kokku 40 riigi õpilasfirmad. Juhtmevabu disainvalgusteid valmistav õpilasfirma EHA Tallinna 21. Koolist pälvis tihedas konkurentsis Manpower Group’i poolt tunnustuse kategoorias Ready for Work, mis näitab, et ettevõte on praktiliselt valmis tavaettevõttena tegutsema.