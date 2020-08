Harri Tiido lahkub protestiks Eesti valitsuse vastu Soome suursaadiku kohalt

Harri Tiido lahkub protestiks Eesti valitsuse vastu Soome suursaadiku kohalt. Foto: Andres Haabu

Eesti suursaadik SOomes loobub ametist ja lahkub välisteenistusest, seda osaliselt protestiks Eesti valitsuse vastu.

Kui üks lahkumise põhjus on lahkarvamused Eesti valitsusega, siis teiseks põhjuseks on tema kõrge vanus. Tiido on hetkel 66aastane.