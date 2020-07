Seeder: Parempoolsete tegelik eesmärk võib olla konservatiivse tiiva lõhkumine

Isamaa juht Helir-Valdor Seeder leiab, et Parempoolsete eesmärk ei pruugi olla mitte majanduslik parempoolsus, mida jagab ka praegune erakond, vaid konservatiivse tiiva lõhkumine. Foto: Andras Kralla

Isamaa juht Helir-Valdor Seeder ütles Äripäeva raadio saates "Kuum tool", et majanduslikus mõttes erakonnal partei sees tekkinud Parempoolsete liikumistega erisusi pole. Küll aga võib Seederi meelest Parempoolsete varjatud eesmärk olla konservatiivse tiiva lõhkumine.

Seederi sõnul on esmalt kavalt välja tulla majanduslike argumentidega, kuna liberaalsusesse liikumisele poleks Isamaa sees piisavalt toetust. Siiski leiab erakonna esimees, et konservatiivsuse säilimine erakonnas on oluline ning hädavajalik, et pakkuda konkurentsi koalitsioonpartner EKRE-le. "Muidu annaksime paremkonservatiivse tiiva lihtsalt neile ära," sõnas Seeder.