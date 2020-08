Windoor nõuab tuntud kinnisvaraarendaja pankrotti

Tallinnas Kalevi Panorama kinnisvaraarendust juhtiva Tycooni omanik Juri Petrov. Foto: Liis Treimann

Klaasfassaadide tootja Windoor nõuab Venemaa ühe suurima arendajaga FSK seotud Tycoon OÜ pankrotti, kes Kalevi Panorama arendusega on võlgu jäänud, kirjutab Ärileht.

Windoor on kohtule esitatud dokumentides väitnud, et Tycoonil on võlgu 19 miljoni euro jagu ja et kinnisasjade lõpuni ehitamine on peatunud määramata ajaks, sest alltöövõtjatele ollakse võlgu. Ent müümata vara pole likviidne, sest pangad ei rahasta võimalikke ostuhuvilisi.