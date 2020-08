Väikefirmad saatsid valitsusele 16 ettepanekut teise paketi kriisiabiks

Aivo Aller, Tanel Kiik, Heiki Rits ja Raivo Aeg selle aasta veebruaris väikeettevõtjate auhinnaüritusel. Foto: Liis Treimann

EVEA saatis eelmisel nädalal peaminister Jüri Ratasele ning valitsuse majandusarengu komisjoni juurde loodud ekspertkogule 16 ettepanekut, kuidas võiks kriisiabi meetmeid rakendada nii, et need toetaks Eesti majanduse kiiremat taastumist.

EVEA meelest võiksid teise paketi kriisimeetmed olla sihitud täpsemalt just enimkannatanud sektoritele, et piiratud rahahulk jõuaks eeskätt neile, kes seda kõige enam vajavad. Üheks peamiseks probleemiks seniste kriisiabimeetmete rakendamisel peab EVEA seda, et väga suur osa kriisis raskelt kannatanud ettevõtjatest jäi igasugusest abist ilma.