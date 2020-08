Itaalia välistas riigi taassulgemise

Itaalia välistas riigi taassulgemise. Foto: Reuters/Scanpix

Kuigi Itaalias on koroonaviirusesse nakatunute hulk taas kasvama hakanud, välistas riik täieliku sulgumise sarnaselt eelmisele korrale, põhjuseks esimesest lainest tingitud ulatuslik majanduslangus.

"Ma välistan igasugused spekulatsioonid, just kui võidaks riik taas uuesti sulgeda," kinnitas Itaalia tervishoiuminister Roberto Speranza. "Meil on tekkinud uusi juhtumeid, kuid olukord on kontrolli all, samuti on surve haiglatele minimaalne," sõnas ta.