Nädala lood. Pankrotistunud Q-hausi saaga, kinnisvaramull ning 1,5 miljonit maksnud näpuviga

Äripäeva selle nädala popimad lood rääkisid endise puitmajatootja Q-hausi pankrotist ja jätkunud ärist, samuti jagasime arvukalt investeerimisnõuandeid ning jälgisime Eesti koroonaseisu.

Järgnevalt teeme kokkuvõtte Äripäeva selle nädala olulisematest teemadest.

Q-hausi majad valmivad sama pere ringis edasi

Selle nädala avas lugu puitmajatootjast Q-Hausist. Kirjutasime, et kuigi üle 1100 CrowdEstate'i investorile 700 000 eurot võlgu jäänud Q Haus Balticu endine juht Reino Soots väidab, et tema on moodulmajade tootmisest käed puhtaks pühkinud, selgub äriregistri andmetest, et piltlikult öeldes Q-hausi varemetele loodud Q Prefab on endiselt Sootside perekonna omanduses.

Mida Soots ise asja kohta ütleb

See pole aga sugugi veel kõik. Õige pea selgus, et pankrotimenetluses Q-Haus Balticu asemele sündinud Q Prefab käib Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kaudu välismaa messidel kliente otsimas ja pääses ka nende firmade sekka, kes lähevad ühisstendiga osalema Saksamaa ja Hiina suurtel messidel. Pärast Äripäevas ilmunud lugu võivad asjalood aga muutuda.

Arvukalt investeerimisideid

Nagu ikka, lähevad Äripäeva lugejatele väga korda ka erinevad investeerimisideed.

Nädala üks loetumaid lugusid oli Soome investeerimisguru Seppo Saario soovitusest osta aktsiaid siis, kui hind tõuseb uuele rekordtasemele.

Põhjamaadega ka jätkame. Investor Toomas kirjutas sel nädalal, et talle on Põhjala börsilt jäänud silma üks ettevõte, kellel koroonaviiruse teise laine tulekut silmas pidades silma peal võiks hoida. Kriisihalinast väsinud Investor Toomas peab maailma üht suurimat hügieenitoodete tootjat Essity, mille toodete järele nõudlus koroonakriisiga lausa silmnähtavalt kasvas.

Piiri taha ka jääme ja sel nädalal kõnetas Äripäeva lugejaid ka lugu sellest, missugusesse kolme dividendiaktsiasse on mõttekas investeerida.

Kel aga huvi selle vastu, mis võiks tulevikus aktsiaturgudel toimuda

Hiigelkallis näpuviga

Kes aga veidi inspiratsiooni ning võimalust teiste vigadest õppida tahab, võib lugeda lugu noorest miljonärist, kes tunnistas, et vaid näpuviga maksis talle 1,5 miljonit eurot.

23aastaselt läbi suurte vigade ja rahakaotuste end lõpuks edukaks börsikauplejaks arendanud Eesti päritolu Kristjan Kullamägi elab Rootsis ja on üheksa aastaga kasvatanud oma portfelli 20 miljoni dollariliseks.

Siiski tegi ta palju vigu maksis nende eest tuhandeid dollareid. Praeguseks on tema keskmine aastane tootlus 200%.

Noore mehe kogemusest ja mõtetest

Soome koroonakeelud

Kuigi praeguseks on tundunud, et Eesti on Soome koroonakeeldudest justkui pääsenud, on endiselt põhjust tähelepanelikkuseks. Sel nädalal kirjutasime, et Eesti koroonanäitaja on läinud üle Soome lubatud piiri.

Reedel oli Äripäeva raadio saates "Kuum tool" külas Tallinki juht Paavo Nõgene, kes tõdes, et laevafirmas on oodata suuri muudatusi.

"Arusaadavalt valmistame ette kõikides riikides mõnevõrra suuremat reorganiseerimist, et Tallinki püsikulud viia optimaalsemale tasandile ja rohkem kooskõlla prognoositava tuluga," ütles ta.

Kuula saadet

Lisaks arutasime sel teemal ka esmaspäeval eetris olnud "Äripäev eetris" saates

Pärnus on kinnisvarabuum ja -kriis

Nädala lõpetasime suure looga Pärnu kinnisvaraturust, kus on kujunenud huvitav olukord - kummituskorterid kuhjuvad, kuid ehitus buumib ikka edasi. Selgub suisa, et uusi ja müümata kortereid on väidetavalt valmis suisa viie aasta jagu.

Vaata fotosid ja loe selle kohta, mis Pärnus toimub