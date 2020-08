Investoritele suurelt võlgu jäänud Q-hausi majad valmivad sama pere ringis edasi

Kuigi ettevõte Q-hausi logo taga võib olla läinud pankrotiteed, ei tähenda, et Osmussaare 8 aadressilt ei saaks moodulmaju tellida, sest Q-hausi ruumides tegutseb uus ettevõte Q Prefab. Foto: Andras Kralla

Kuigi üle 1100 CrowdEstate'i investorile 700 000 eurot võlgu jäänud Q Haus Balticu endine juht Reino Soots väidab, et tema on moodulmajade tootmisest käed puhtaks pühkinud, selgub äriregistri andmetest, et piltikult öeldes Q-hausi varemetele loodud Q Prefab on endiselt Sootside perekonna omanduses.

„Ei tegele enam varasema ärimudeli ja toodetega. Konsultandina nõustan ja aitan kaasa nii palju kui võimalik uutel tegijatel uutele turgudele sisenemisel,“ selgitas Soots Äripäevale saadetud kirjalikus kommentaaris, kus ta lisas, et tema seostamine Q Prefabi juhtimise või omanike ringiga oleks väär.