Kolm dividendiaktsiat, kuhu täna piiri taga investeerida

Kolm dividendiaktsiat, kuhu täna piiri taga investeerida. Foto: Reuters/Scanpix

Kuigi USA tehnoloogiaindeksit püstitavad üha uusi rekordeid, leiavad Ühendriikide analüütikud, et vähemalt kolme dividendiaktsiat võib täna julgelt osta.

Veel enam, eksperdid on seisukohal, et dividendiaktsiad on täna parem valik, kui kasvuaktsiad, sest õhus on liiga palju ebakindlust, samas kui positiivne rahavoog omanikutulust pakub investoritele teatavat kindlustunnet.