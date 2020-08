Koroonapositiivsete arv ületas 25 miljoni piiri

Koroonatestimise keskus Indias. Foto: Scanpix

Tänase seisuga on koroonaviirusesse nakatunud üle maailma juba üle 25 miljoni inimese, vahendab Reuters.

Sealjuures püstitas uue rekordi India, kus tuvastati enim nakatunuid ühes päevas. See omakorda viitab sellele, et viiruse epitsenter on liikumas USAst ja Ladina-Ameerikast Indiasse.