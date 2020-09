Tammekänd: kriisi ajal võib vahe tõese ja väära info vahel olla elu ja surma küsimus

Naine vaatamas eelmise aasta alguses manipuleeritud videot, kus on muudetud ära, mida on öelnud president Donald Trump ja endine president Barack Obama. Foto: AFP/Scanpix

Süvavõltsinguid tuvastava tehnoloogiafirma Sentineli juhi ja kaasasutaja Johannes Tammekännu sõnul võib sellises kriisis nagu praegu olla vahe tõese ja väära info vahel elu ja surma küsimus.

Tehnoloogiafirma Sentinel, mis tuvastab süvavõltsinguid, teatas nädala alguses, et kaasas investoritelt 1,35 miljoni dollari ehk 1,14 miljonit euro suuruse investeeringu. Sentineli juhi ja kaasasutaja Johannes Tammekännu sõnul, kes on endine NATO tehisintellekti ja küberkaitse ekspert, toimus raha kaasamine tegelikult juba aasta alguses, õnnega pooleks just vahetult enne märtsi ehk koroonakriisi algust, kirjutab idufirmade portaal FoundMe.io.