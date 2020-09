Mis saab ettevõtete jõulupidudest?

Üritusturundusagentuuri Elamusstuudio projektijuht Katriin Hunt räägib juhiabide praktilisel sügiskonverentsil ‘’Ühiskonna muutuste tuules’’ korporatiivürituste korraldamise trendidest täna ja tulevikus arvestades koroona levikut.

Pidu ja maskid - tänavused lahutamatud kaaslased. Foto: Photo by Jonathan Borba on Unsplash

Kahtlemata on üle kogu maailma pandeemia tulemusena kõige suurema löögi saanud just meelelahutusvaldkond, sealhulgas sündmuste korraldamine. "Inimene on aga sotsiaalne olend ja koos käimine ja olemine on meie jaoks loomulik instinkt, kuid olukord ei paista laabuvat," ütleb Hunt ning lisab, et organisatsioonide ürituste korraldajate huulil on praegu kõige enam küsimus - mis saab ettevõtete jõulupidududest?