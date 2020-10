„Oleme kriisis. Aga toru otsast paistab valgus.“

Jüri Käo ja Ain Hanschmidt Äriplaani majanduskonverentsil. Foto: Andras Kralla

“Oleme selges majanduskriisis ja taastumine tuleb pikk ja aeglane. Aga toru otsast paistab valgus,” ütles majanduskonverentsi Äriplaan laval suurettevõtja Jüri Käo.

Käo lause võtab hästi kokku Äripäeva korraldatud konverentsil esinenud ärieliidi praegust meeleolu. On raske, kuid mitte liiga raske. On väljakutseid, kuid mitte midagi ületamatut. Kuigi 2020. aasta on senimaani olnud paljudele ettevõtetele ääretult keeruline aasta, keskenduvad ettevõtjad peamiselt sellele, kuidas edasi minna. Või nagu ütles laevaehitus- ja remondifirma LTH-Baasi juht Anton Maljugin: “Küsimus pole selles, kas oleme selles kriisis optimistlikud või pessimistlikud. Küsimus on, kuidas me kriisile reageerime.”