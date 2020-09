Äriplaani arutelu: Eestil piisab jõukaks saamiseks kümnest-viieteistkümnest eduloost

Vestlusringis on Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits ja Skeleton Technologiesi tegevjuht Taavi Madiberk. Foto: Raul Mee

"Et Eesti edukas oleks, pole vaja tuhandet või isegi mitte sadat edukat ettevõtet. Meil on vaja ehk kümme-viisteist edulugu ja see kõik algab juba ühest," leidis majanduskonverentsi Äriplaan vestlusringis Skeleton Technologiesi tegevjuht Taavi Madiberk.

Konverentsi lõpetanud arutelust võttis osa ka Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits ja seda vedas Äripäeva peadirektor Igor Rõtov.