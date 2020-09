Helenius: järgmise 30 aasta tähtsaim ettevõtlusteema on rohepööre

Joakim Helenius täna Äriplaanil Foto: Raul Mee

Investeerimispankur Joakim Helenius rääkis Äriplaan 2021 konverentsil, et muutus rohemajanduse suunas on kõige olulisem asi, millega kõik ettevõtjad silmitsi seisavad järgmise 20-30 aasta jooksul. “Pole ühtki olulisemat asja.”

Heleniusel on väga selge nägemus sellest, kui palju just Eestil on rohepöördest võita. Eestist võiks tema nägemuses saada nii-öelda eksperimenteeriv riik, kasutades oma paindlikkust ja väiksust, justkui start-up.