Uute koroonapiirangute tõenäosus on kasvanud

Koroonanakatumiste arvu kasv võtab valitsusliikmed morniks. Foto: Liis Treimann

Hüppeliselt tõusnud koroonaviirusse nakatumiste arv on valitsuspartnerite seas suuremaks muutnud ka uute piirangute kehtestamise võimalikkuse.

Neljapäeva hommikul teatatud 81 uue positiivse koroonatesti kohta ütles sotsiaalminister Tanel Kiik, et see on murettekitav number ning viitas asjaolule, et ühe kuuga on nakatumiste kordaja kasvanud kolm korda: 14,7 pealt üle 50. "Sarnase trendi jätkumisel oleme kuu aja pärast 150 tasemel. Seda tuleks iga hinna eest vältida ja lähinädalatel levikut piirata."