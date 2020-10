Nädala raadiohitid: salajane kinnisvarapärl ja ainuõiged investeerimisotsused

Maakri kvartal Tallinna kesklinnas Foto: Liis Treimann

Lõppeval nädalal otsisid Äripäeva raadio kuulajad kõige enam infot Leedu energiafirma Ignitis Groupi IPO ja kinnisvaraturul peituva varjatud pärli kohta.

Külmaks ei jätnud kuulajaid aga ka kullaärimehe Alar Tammingu elu suured võidud ja kaotused ning ettevõtete keerulised peosonaliküsimused.

Kuula siit nädala populaarseimaid saateid ja intervjuusid:

1. „Hommikuprogramm". Kinnisvaraturul on peidus varjatud pärl

See kriis saab kinnisvaraturule olema täiesti teistsugune kui eelmine, rääkis kolmapäevases hommikuprogrammis kinnisvarainvestor Karin Vinkel.

Nõuded karmistuvad, tehingute arv on kukkunud, nõudlus on väiksem ning pakkumist on turul rohkem, kuid see kukkumine pole nii järsk, rääkis Vinkel.

Vinkeliga rääkis saatejuht Indrek Mäe ka sellest, kuidas on muutunud pangast laenu saamine ja kinnisvara üüriturg.

2. "Investor Toomase tund". Mida teha Tesla ja Ignitisega?

Ignitist Investor Toomase ei märkinud, küll aga ostis ta septembris siiani elu kalleimat aktsiat – Teslat. Miks ja mis on edasine plaan, kuuleb saatest.

Saates vaatasime otsa veel septembri suurematele uudistele, investor Toomase portfellile ja maailma aktsiaturgudele. Lisaks räägiti, miks jäid investor Toomasel Ignitise aktsiad märkimata ja mida oodata esimesest kauplemispäevast. Lisaks rääkisime läbi LHV võlakirjade plussid ja miinused ning vaatasime otsa pankade teenustasudele.

Saates osalesid Juhan Lang, Anu Lill, Indrek Mäe ja Kaspar Allik.

3. "Lavajutud". Alar Tammingu magusad võidud ja valusad kaotused

Saates kõlas ettekanne juuli alguses toimunud investeerimisfestivalilt. Festivali vihmastes oludes avas oma investeerimiskogemust kullafirma Tavidi suuromanik Alar Tamming, kes kirjeldas Kallaste turismitalu laval oma parimaid ja halvimaid investeeringuid ehk seda, kuidas ta spekuleeris valuutaturgudel ning Amazoni hinnaga ja miks ta ei kahetse, et jäätis bitconi odavalt ostmata.

4. "Hommikuprogramm". Suimets Ignitisest: esimesel kuul võib oodata börsil suuremat liikumist

Värskelt ligi 500 miljoni eurose aktsiate esmase avaliku pakkumise läbi teinud Leedu energiafirma Ignitisega sai hakata kauplema kolmapäeval. Tegemist oli Euroopa ühe suurima IPOga sel aastal.

Esmaspäevases hommikuprogrammis rääkisime Swedbank Marketsi valdkonnajuhi Andres Suimetsaga sellest, mis IPO käigus selgus ning kas on põhjust karta, et Swedbank kui IPO stabiliseerimisjuht peab hakkama hinda toetama.

5. "Töö ja palk". Milliseid vigu töötajate sisseelamisprotsessis vältida?

Kuidas aidata töötajatel ettevõttesse edukalt sisse elada? Milliseid vigu sisseelamisel vältida, kuidas saab juht ja meeskond kaasa aidata ning kas uuel töötajal peaks olema ka juhendaja või mentor? Neile küsimustele saab vastuse sellenädalasest personalisaatest.

Saates räägiti ka, kuidas lapsepuhkuselt tulevat töötajat toetada ja mida pidada silmas nende töötajate puhul, kes liiguvad organisatsiooni sees teisele töökohale.

Stuudios olid Tammiste personalibüroo looja ja juht Sirje Tammiste ning värbamispartnerid Merle Rebane ja Eike Lepp. Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.