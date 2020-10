Parimate kinnisvarafirmade TOPist leiab üllatavaid ettevõtteid

Lisaks tuntud tegijatele pääses Eesti Kaubandus-Tööstuskoja koostatud kõige konkurentsivõimelisemate kinnisvaraettevõtete 20 parima sekka ka neid, mille nimi on paremini tuntud hoopis teises valdkonnas, kirjutab Äripäeva teemaveeb kinnisvarauudised.ee

3. kohale jõudis kinnisvaraettevõtete konkurentsivõime edetabelis Toyotade müüjana tuntud Elke Grupi AS. Foto: Andres Haabu

Kinnisvarauudised.ee uuris seitsme TOP20sse jõudnud ettevõtte tausta, majandustulemusi ja omanikke. Selgus, et kinnisvara valdkonnas on üllatavalt „kõvad tegijad“ automüüjad ja ehitusmaterjalide tootjad, aga ka remonti vajavat kinnisvara korrastav ettevõte ehk flippija. Mõni ettevõte on aga paremini tuntud hallatava kinnisvara kui ettevõtte nime poolest.