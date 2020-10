Valitsus on turismisektori talve eel külma kätte jätnud

Tiit Pruuli turismifirmade liidust hoiatas tuhandete uute töötute eest. Foto: Andras Kralla

Selleks, et talvine madalhooaeg üle elada, on turismisektoril vaja vähemalt 45 miljonit eurot, aga seni on kõik toetuste ettepanekut põrganud vastu nähtamatut ja nimetut poliitilise tahte puudumist, riigieelarve ridadel on sektori toetuseks ümmargune null.

Eesti hotellid, restoranid, reisifirmad on käesoleva koroonakriisi käes kõige rohkem kannatada saanud majandussektor, seda enam tekitab neis aga küsimusi, miks suures “koroonakriisist ülesaamise” riigieelarvest kevadeni eluspüsimiseks ei ole õnnestunud saada minimaalsetki poliitilist toetust. Seda hoolimata sektoris töötavast 30 000 töötajast või 180 miljonist eurost maksutulust, mida veel möödunud aastal riigikassasse toodi.