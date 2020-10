Riigikohus jättis pensionireformi jõusse

Seaduse koalitsioonileppesse surus Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder. Foto: Liis Treimann

Pensioni teise samba vabatahtlikuks muutmise reform on põhiseadusega kooskõlas ning presidendi taotlus jätta see välja kuulutamata lükati tagasi, otsustas riigikohus.

Riigikohtu otsus pidi tuginema prognoosidele, ütles riigikohtu esimees Villu Kõve. "Praeguse info põhjal me näeme, et pensionifondid pankrotti ei lähe ja need, kes fondi jäävad, nende omandiõiguse vastu on riive, aga seda ei rikuta. Aga kui tegelikkus on teisiti, siis on võimalik, et see vaidlus tuleb tagasi riigikohtusse," ütles ta. Seadus jõustub 10. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.