Virgin Hyperloop sõitis esimest korda reisijatega

Virgin Hyperloopi juhid Josh Giegel ja Sara Luchian sõitid Hyperloopiga. Foto: Virgin Hyperloop

Richard Bransoni Virgin Hyperloop lõpetas esimese reisijatega sõidu, vahendab Reuters.

Reisijateks olid sealjuures Vigin Hyperloopi juhtfiguurid Josh Giegel ja Sara Luchian, kes sõitsid Las Vegases asuvas DevLoopi katsekohas hyperloop´i kapslis 172 kilomeetrit tunnis. Tõsi, see kiirus pole kuigi suur, tulevikus peaks kapsel liikuma enam kui 960 kilomeetrit tunnis. See oleks neli korda kiirem kui kiirrong ning kaks korda kiirem kui lennukiga lendamine. Nii peaks tulevikus New Yorgist Washingtoni jõudma kõigest 30 minutiga.