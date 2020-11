Koolitusfirmade TOPi võitja: tänavune aasta peaks tulemustes mullust isegi ületama

Ametikoolitus OÜ juht Lenno Põder Foto: Personaliuudised.ee

Koolitusfirmade TOPi esikoha pälvinud liiklus- ja tööohutuse ning mootorsõidukijuhtide koolitustega tegeleva Ametikoolitus OÜ juht Lenno Põder kiidab nii aastat 2019 kui ka 2020, mille jooksul on ettevõte palju arenenud ja oma visioone saanud ellu viia. Tänu kiirele kohanemisvõimele on tänavune aasta tema sõnul eelnevast veelgi paremini läinud, kirjutab personaliuudiste portaal.

„Meie mullused head tulemused tingis aastaid tagasi loodud visiooni realiseerumine. Alustasime nullist ja meil oli konkreetne eesmärk, mis on hakanud reaalsuseks saama,” ütleb Põder. Ta lisab, et teine põhjus on töötajate pidev arendamine oma valdkonnas. „Oleme palganud täiskohaga koolitajad, keda ise vastavalt oma visioonile edasi arendame. Kaasame välismaalt palgatud koolitajate koolitajaid. Nii muutuvad meie töötajad järjest professionaalsemaks.”