Raadiohommikus: kuhu kulub Ida-Virumaale mõeldud õiglase ülemineku raha?

Riigihalduse minister Jaak Aab. Foto: Liis Treimann

Kolmapäeval räägime Äripäeva hommikuprogrammis Ida-Virumaa õiglase ülemineku edenemisest. Euroopa Liit annab põlevkivienergeetikast väljumise tuimestuseks Eestile 340 miljonit eurot. Nüüd on küsimus, kuhu see kulutada. Omavalitsused on oma ideid juba esitanud ja neis leidub kõike. Neist ettepanekutest ning raha kulutamise plaanidest räägime riigihalduse ministri Jaak Aabiga.

Riigikogus jõuab teisele lugemisele riigieelarve. Parlamendi komisjonid on aasta tähtsaimat dokumenti purenud mitu nädalat, küsime, mis on seal muutunud. Küsimustele vastavad rahanduskomisjoni kuuluvad Maris Lauri ja Aivar Kokk.

Hommikuprogrammi veavad Äripäeva ajakirjanikud Urmas Jaagant ja Priit Pokk.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saates räägime Eesti ühe vanima raamatupidamisbüroo Vesiir asutaja Enno Lepvaltsiga online-raamatupidamisest.

Esimene samm raamatupidamise paberivabaks muutmisel on nõuda oma partneritelt ja esitada ka ise vaid e-arveid. Ka tšekid tuleks saada masinloetaval kujul.

Online-raamatupidamine on efektiivne ja kiire ning hoiab kokku kõigi tööaega.

Saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Finantsuudised fookuses". Saates vestleme digipanganduse teemadel: millal kaovad pangakontorid ning mis suunas pangandus liigub? Lisaks räägime teenusedisainist ja sellest, kuidas see klientide elu lihtsamaks muudab, ning mida saavad pangad õppida fintech-ettevõtetelt. Külas on Luminori jaepanganduse juht Tanel Rebane ja teenusedisaini osakonna juht Henri Kuusk. Värskeima majanduskommentaari annab Luminori peaökonomist Tõnu Palm.

Saatejuht on Paavo Siimann.

12.00–13.00 "Äripäeva TOP". Eesti puidutööstus on hea, kuid kui suure tüki suudaksime me maailma puidutööstusest haugata? Stuudios on Äripäeva puidutööstuse TOPi kolmanda koha ettevõtte Thermoarena juht Vahur Pindma ja KPMG tegevjuht Andris Jegers.

Saadet juhib Sigrid Kõiv.

13.00–14.00 "Ükssarvikute kasvulava". Saate fookuses on seekord tervis ja tervisetehnoloogia. Saates räägib idufirma Viveo Health asutaja ja juht Raul Källo, millised olid kevad ja suvi ning milliseks on kujunemas sügistalvine periood koroona-aastal kaugmeditsiini teenust pakkuva ettevõtte jaoks. Samuti tuleb juttu sellest, kui palju on firma aasta jooksul kasvanud, kui palju on neil tänavuse aasta jooksul investoritest kosilasi käinud, millistele turgudele laienetakse, milliseid võimalusi praegune kriis terviseidudele pakub ning kui agarad on arstid, kliinikud ja patsiendid uutele lahendustele üle minema.

Saatejuht on Signe Sillasoo.

15.00–16.00 "Juhtimislabor". Kuidas sisust ja konkurentidest pungil sotsiaalmeedia oma äri kasuks tööle panna, sellest räägivad saates vabakutseline copywriter Rait Milistver ja Cityconi turundusjuht Helina Leif. Mõlemad väidavad justkui ühest suust, et bränd peab olema inimlik ning sisu köitev. Alles seejärel võib kaupmees loota, et tal õnnestub luua kogukond, kes on ühel hetkel nõus ka brändisaadiku sussid jalga ajama.

Lisaks sotsiaalmeedia olevikule ning tulevikule, edu- ja ebaedulugudele tuleb juttu ka Carlos Gili raamatust „Turunduse lõpp“.

Saadet juhib bestmarketing.ee toimetaja Marianne Liibert.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.