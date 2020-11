Puidutööstuse TOPi kolmas: tabada tuleb ülehomset nõudlust ja moodi

Puidutööstuse TOPi kolmanda koha ettevõtte OÜ Thermoarena juht ja omanik Vahur Pindma. Foto: Väinu Rozental

Sellel on täiesti loogiline põhjus, miks India turg nõuab kahemeetriseid laudu, aga Saksa turg ei taha alla 4,2meetristest laudadest kuuldagi. Eesti puidutööstus on hea, kuid kui suure tüki suudaksime me maailma puidutööstusest haugata?

Stuudios on Äripäeva puidutööstuse TOPi kolmanda ettevõtte, Thermoarena juht Vahur Pindma (pildil) ja KPMG tegevjuht Andris Jegers. Saadet juhib Sigrid Kõiv.