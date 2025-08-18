Äripäev
  18.08.25, 22:36

USA soodustused lükkasid Taani tuulikutootja rallima

USA valitsusasutuste avaldatud uued roheenergia projektide maksuvabastuse reeglid osutusid oodatust pehmemaiks - ja andsid Kopenhaagenis noteeritud Vestas Windi aktsiaile tubli tõuke.
Vestase tuugenid USAs South Plainsis.
  • Vestase tuugenid USAs South Plainsis.
  • Foto: Vestas Wind
Vestase aktsia tõusis 15,06% 132,15 Taani kroonini.See on aktsia viimase kolme aasta suurim ühepäevane tõus. Aasta algusega võrreldes on Taani suure tuulegeneraatoritootja aktsia kallinenud 26,22%.
On laupäeva hommik ja ilmaga on vedanud, sest päike lõõskab ja temperatuur tõuseb pea 27 kraadini. Milline võiks veel olla parem päev ja nädalavahetus, et testida autot? Vahetan Auto Bassadone platsil oma auto uhiuue Santa Fe vastu. Esimese lõigu kuni koduni saan sõita üksi, siis liigume edasi juba koos perega. Soovin esmalt tunnetada autot ja näppida kõiki nuppe, mis on iga mehe õnnis hetk uue auto puhul.

