Putin: valmistame juba teist ja kolmandat koroonavaktsiini

Venemaa president Vladimir Putin teatas, et riik arendab korraga mitut vaktsiini. Foto: Zumapress/Scanpix

Venemaa president Vladimir Putin ütles laupäeval G20 liidrite kohtumisel, et Venemaa on vajadusel valmis pakkuma oma Sputnik V nimelist koroonavaktsiini ka teistele riikidele, vahendab Reuters.

Putin rääkis veel, et Venemaa valmistab praegu ette oma teist ja kolmandat vaktsiini. Venemaa riigipea lisas, et selline vaktsiiniportfelli täiendamine on "nende ühine eesmärk".