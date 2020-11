Raadiohommikus: börsibuum ja 400 000 eurot teenistust ühe kuuga

LHV maaklertegevuse juht Sander Pikkel (paremal). Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadios on esmaspäeva hommikul fookus börsidel ja idufirmadesse investeerimisel.

Reede õhtul lõppes ligi 6600 osalejaga virtuaalrahaga aktsiamäng Börsihai. Uurime LHV maaklertegevuse juhilt Sander Pikkelilt, milline strateegia aitas kolme nädal jooksul kõige edukamalt portfelli kasvatada. Ühtlasi anname ülevaate olulisematest uudistest turgudel.

Oma vaadet turgudele jagab ka märtsi krahhi ajal suurt börsibuumi ennustanud kaupleja Mikk Talpsepp, kelle prognoosi avaldamise hetkest on USA suurettevõtteid koondav S&P 500 indeks tõusnud üle 60%.

Läheme mikrofoniga külla Eesti Äriinglite Assotsiatsioonile (EstBAN) ning anname ülevaate, kui head võimalused olid jaeinvestorite jaoks aastaid tagasi ja on praegu nii olemasolevatesse kui ka potentsiaalsetesse miljardifirmadesse investeerimisel.

Oma kogemust jagavad EstBANi tegevjuht Anu Oks ja organisatsiooni üks asutajatest Ivo Remmelg. Lisaks avaldab endine pokkeristaar Madis Müür, kuidas tal õnnestus oktoobris oma iduportfelli väärtust 400 000 euro võrra kasvatada.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Juhan Lang ja uudistetoimetaja Ken Rohelaan.

Raadiopäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Eestis kavandatakse transpordi ja taristu valdkonnas suuri ümberkorraldusi, kirjutatakse uusi arengukavasid (riiklik transpordi arengukava, merenduspoliitika) ja oodatakse ka Euroopa Liidu sihtfinantseeringuid.

Kuidas Saarte Liinid arengukavade koostamisel kaasa löövad, milliseid ettepanekuid on tehtud ja millisena näevad Eesti sadamate tulevikku Saarte Liinide juhatuse liikmed Villu Vatsfeld ja Uku-Madis Savisto, sellest saates juttu tulebki.

Saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Kuum Tool". Otsesaates on Kantar Emori viimase küsitluse järgi populaarsuselt teise erakonna juht, Eesti 200 juhatuse esimees Kristina Kallas. Teda küsitleb Karl-Eduard Salumäe.

13.00–14.00 "Äritehnoloogia saade". Saates räägivad Testlio kaasasutaja Kristel Kruustük ja Elisa Eesti juhatuse liige Margus Vaino inimeste juhtimisest kodukontoris – kuidas hoida üleval motivatsiooni ja võidelda talvel kergesti tekkiva halli masendusega.

Saadet juhib Indrek Kald.

15.00–16.00 "Lavajutud". Estonia teater, Tartu Ülikooli Kliinikum ning haridus- ja noorteamet on asutused, mille juhtimine ja juhid on sattunud teravdatud meediatähelepanu alla. Kuidas sellises olukorras on juhil võimalik tööd teha? Kas avalikkuse survele peaks järele andma? Mida teha, kui organisatsiooni siseprobleemid satuvad avalikkuse tähelepanu alla?

Saates meenutame oktoobri lõpus toimunud kommunikatsioonijuhtimise aastakonverentsi. Konverentsil esines juhtimiskonsultant Raimo Ülavere, kes rääkis, mida on õppida nendest kolmest juhtimiskriisist.

Saate pani kokku Priit Pokk.

