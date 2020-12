Raadiohommik: kuidas jõuab koroonavaktsiin Eestisse?

Koroonavaktsiin on valmis, kuid ootab kasutusluba. Foto: Katrin Tarand

Kaua oodatud koroonaviirusevastased vaktsiinid on lõpuks laborites valmis saanud ja kohe, kui Euroopa ravimiamet annab mõnele neist kasutusloa, võib kaitsepookimine Eestis alata.

Samas on koroonavaktsiinid äärmiselt õrnad ja vajavad säilimiseks spetsiaalsed tingimusi. Millised logistilised väljakutsed on koroonavaktsiini tarnimisega seotud, selgitab homme hommikul Tallinna Tehnikaülikooli mehaanika ja tööstustehnika instituudi vanemteadur Kati Kõrbe.

Samuti võtame koos Coop Panga juhi Margus Rinkiga kokku Eesti ühe noorema panga esimese aasta Tallinna börsil ja avame Coop Panga tulevikustrateegiat.

Lisaks sellele räägime ka avaliku sektori sideteenuste hangetega seotud probleemidest Elisa ärikliendiüksuse juhi Margus Vainoga.

Homme hommikul äratavad teid Priit Pokk ja Allan Rajavee.

11.00–12.00 "Luubi all". Neljapäevases „Luubi all“ saates kuuleb uurivat lugu sellest, kuidas pettuste eest süüdi mõistetud Sten Nugis on välja vihastanud oma endised äripartnerid ja miks tema pärast juba pikemat aega Tallinna ühes tuntuimas eliitkoolis kaevikusõda käib. Saatejuht on Eliisa Matsalu.

13.00–14.00 "Kullafond". Saates on külas tunnustatud Eesti moekunstnik, äsja selle valdkonna Eesti kõrgeima tunnustuse ehk Kuldnõela pälvinud Tanel Veenre, kes tegutseb ka ettevõtjana.

Viimased aastad on ta arendanud omanimelist brändi ja saates ta räägibki, milline võlu ja valu kaasneb kunsti ning ettevõtluse ühendamisega, kuidas ta end pidevalt loob, kust pärinevad head ideed ja paljust muust. Saade oli esmakordselt eetris mullu detsembris.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 "Teabevara tund". 2020. aastal on olnud palju ootamatutuid muutusi, koroonaviirus sunnib meid uues olukorras kiirelt kohanema. Kuidas ettevõttes kätt pulsil hoida ja protsessidesse nii sekkuda, et kohanemine oleks tulemuslik ja kogu kollektiivi kaasav, annavad nõu juhtide ja organisatsioonide arengumentor Elar Kilumets, Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder ja Talentor Estonia OÜ personaliotsingu konsultant Külli Gutmann. Saadet juhib Äripäeva teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.