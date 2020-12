IT audit – pealtnäha kulu, kuid päriselus sääst

Ettevõtja peab mõtlema, milliseid andmeid on üldse vaja koguda. Foto: Wavebreakmedia ltd

Enamik ettevõtjaid vaatab IT-auditit kui kulu, kuid ekspertide hinnangul aitab see tegelikkuses säästa. Eriti, kui see on tehtud õigel ajal.

IT-audit on võimalus saada väline vaade infosüsteemile, kus parasjagu töötatakse. „Kokkuleppeid IT-turvalisuses võib teha, kuid audit peegeldab, kuidas osalised neist aru on saanud,“ märkis Alexela IT-arendusjuht Tanel Viin Äripäeva raadio saates „Kasvukursil“.