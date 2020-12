Narva hotelliomanik: siin toimub hullumeelsus

Ida-Virumaa majutajad peavad valitsuse korralduse tõttu senised ööbijad välja tõstma, et võidelda koroonaviiruse levikuga. Pilt on illustreeriv. Foto: Raul Mee

Narva hotell Inger pidi uute piirangute tõttu tõstma välja inimesed, keda ei tohi ka keegi teine majutada.

Ingeri juhataja Vladimir Izotov ütles Äripäeva venekeelsele sõsarlehele Delovõje Vedomosti, et praegu ei tohi Ida-Virumaal keegi pakkuda majutusteenust. See tähendab, et ka eraisikud ei tohi välja üürida oma korterit.