Börsiootuses riigifirma panustas liialt hiigeltoetusele

Eesti Energia ostis Pärnumaale Tootsi tuulepargi rajamiseks enampakkumiselt maatüki 51,5 miljoni euro eest ning võitis kohtus konkurente. Foto: Andras Kralla

Teiste taastuvenergia ettevõtjate hinnangul oli Eleringi otsus Tootsi tuulepark vanast toetusskeemist ilma jätta ainuõige ning nad näevad Eesti Energiale suuri šansse saada toetus teistega võrdsetel tingimustel ehk vähempakkumisel. Kui riigifirma poleks ainult tuulepargi jaoks maatüki eest oksjonil nii palju maksnud.

"Ainuke faktor on see, et maa eest maksti nii palju,“ nentis päikese- ja tuuleparke arendava Sunly juht Priit Lepasepp. Muus osas on aga tema hinnangul Eesti Energia tütarfirmal Enefit Greenil väga head võimalused osaleda taastuvenergia toetuste saamiseks vähempakkumisel. Vähempakkumisel saadav toetus oleks tunduvalt väiksem, kui oleks olnud vana toetusskeemi alusel saadav toetus, mille alla Tootsi tuulepargi projekt aga ei sobitunud.